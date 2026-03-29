এআই/প্রথম আলো
যে ১০ উচ্চ বেতনের পেশায় নারীদের প্রাধান্য বেশি

তথ্যসূত্র:সিএনবিসি

আমেরিকার নারী কর্মীদের জন্য ভালো সংবাদ—সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এমন কয়েকটি পেশা রয়েছে যেখানে নারীর সংখ্যা বেশি এবং বেতনও উল্লেখযোগ্য। রিজিউম জিনিয়াসের (Resume Genius) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ থেকে ২০৩৪ সালের মধ্যে এই পেশাগুলোর চাকরির চাহিদা বেড়ে যাবে এবং নারীরা এই ক্ষেত্রগুলোয় নেতৃত্ব দিতে পারছেন।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, স্বাস্থ্যসেবা খাত বিশেষ করে নারীদের জন্য আকর্ষণীয়। অনেক নারীর স্বাস্থ্যসেবা পেশায় আগ্রহ থাকার পেছনে সময়সূচির স্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নের স্পষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ ইভা চ্যান বলেন, ‘এসব পেশা উচ্চ বেতনের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োজন, তাই যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের জন্য এগুলো আদর্শ।’

শীর্ষ ১০ পেশা যেখানে নারী নেতৃত্ব দিচ্ছেন

১. ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজার—বার্ষিক বেতন ১ লাখ ৬১ হাজার ৭০০ ডলার, ৫৩ শতাংশ নারী (ব্যাচেলর ডিগ্রি)

২. হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজার—১ লাখ ৪০ হাজার ৩০ ডলার, ৭৬ শতাংশ নারী (ব্যাচেলর ডিগ্রি)

৩. ফার্মাসিস্ট—১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৮০ ডলার, ৬০ শতাংশ নারী (ফার্মেসিতে পিএইচডি)

৪. ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট—১ লাখ ৩৩ হাজার ২৬০ ডলার, ৭৩ শতাংশ নারী (মাস্টার ডিগ্রি)

৫. পাবলিক রিলেশনস ও ফান্ডরাইজিং ম্যানেজার—১ লাখ ৩২ হাজার ৮৭০ ডলার, ৭০ শতাংশ নারী (ব্যাচেলর ডিগ্রি)

৬. নার্স প্র্যাকটিশনার—১ লাখ ৩২ হাজার ৫০ ডলার, ৮৮ শতাংশ নারী (মাস্টার ডিগ্রি)

৭. ভেটেরিনারিয়ান—১ লাখ ২৫ হাজার ৫১০ ডলার, ৬৯ শতাংশ নারী (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন)

৮. মেডিকেল ও হেলথ সার্ভিসেস ম্যানেজার—১ লাখ ১৭ হাজার ৯৬০ ডলার, ৭৪ শতাংশ নারী (ব্যাচেলর ডিগ্রি)

৯. অকুপেশনাল থেরাপিস্ট—৯৮ হাজার৩৪০ ডলার, ৮৮ শতাংশ নারী (মাস্টার ডিগ্রি)

১০. স্পিচ-ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথলজিস্ট—৯৫ হাজার ৪১০ ডলার, ৯৫ শতাংশ নারী (মাস্টার ডিগ্রি)

প্রতিবেদন আরও বলেছে, কিছু প্রচলিতভাবে পুরুষ-প্রাধান্যযুক্ত পেশায় যেমন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্জারিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, কিন্তু এখনো এটি স্বীকৃত পর্যায়ে নেই। ক্যারিয়ার কোচ কোলেন পলসন বলেন, ‘নারীরা প্রায়ই এমন ক্ষেত্রগুলোয় যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করেন, যেখানে তাঁরা একমাত্র নারী হতে পারেন। সমাধান হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ তৈরি করা।’

