স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে নিয়োগ, পদ ১২৭

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এটি পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এই নিয়োগে লক্ষ্মীপুর জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে লক্ষ্মীপুরে। এই জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা আগে পরিসংখ্যানবিদ এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই এবং তাঁদের বয়স আগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী গণনাযোগ্য হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

গ্রেড: ১৪

২. পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

গ্রেড: ১৬

৩. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

গ্রেড: ১৬

৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদসংখ্যা: ১১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

গ্রেড: ১৬

৫. পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

গ্রেড: ১৬

আবেদনকারীর বয়স

৩০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে (http://csl.teletalk.com.bd অথবা http://csil.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

অনলাইনে আবেদন শুরু: ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত

আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ সময়: অনলাইন আবেদন জমার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে

আবেদন ফি

আবেদনকারীকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা এবং টেলিটক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা (অফেরতযোগ্য) টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

* বিস্তারিত জানতে এখানে দেখুন

