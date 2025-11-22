বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৪১ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি শাখা জাদুঘরে ৪১টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্যাটাগরির পদ রয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড–১২)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
স্বাধীনতা জাদুঘর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুষ্টিয়া
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।
http://bnm.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
৯ম ও ১০ম গ্রেড: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা
১১তম থেকে ১২তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১৬৮ টাকা
১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১১২ টাকা
১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা
*অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের (সব গ্রেড) জন্য ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।
বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে