বাংলাদেশ নৌবাহিনী
নিয়োগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ, ১০১ পদে চাকরি পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ১৫তম ও ১৬তম গ্রেডে বেসামরিক শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। দুই গ্রেডে ১০১ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ড্রাইভিং সংশ্লিষ্ট মোট ছয় ক্যাটাগরির পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন, শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: এমটিডি
পদসংখ্যা: ৮৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সধারী এবং ভারী যানবাহন চালনায় পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

২. পদের নাম: ইঞ্জিন ড্রাইভার (ক্লাস-১)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সধারী এবং ভারী যানবাহন চালনায় পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৩. পদের নাম: ক্রেন ড্রাইভার (ক্লাস-১)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সধারী এবং ভারী যানবাহন চালনায় তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৪. পদের নাম: ফর্কলিফট ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সধারী এবং ভারী যানবাহন চালনায় তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৫. পদের নাম: ইঞ্জিন ড্রাইভার (ক্লাস-২)
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারী জলযান চালনার লাইসেন্সধারী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: ক্রেন ড্রাইভার (ক্লাস-২)
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্রেন ড্রাইভিং এ লাইসেন্সধারী এবং ভারী যানবাহন চালনায় তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা
২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
* অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা ও শর্তাবলি:

১. সশস্ত্র বাহিনী অথবা সরকারি চাকরি থেকে বহিষ্কৃত/বরখাস্ত হলে আবেদন করা যাবে না।
২. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্ন করপোরেশনে চাকরিরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

