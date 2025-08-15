বুয়েট ৪৬ শিক্ষক নেবে স্থায়ী-অস্থায়ী পদে, করুন আবেদন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি ১৪ বিভাগে প্রভাষক, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক পদে ৪৬ শিক্ষক নিয়োগ দেবে। গত ২৩ জুলাই প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ ১৭ আগস্ট পর্যন্ত।
১. ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
(ক) সহযোগী অধ্যাপক, ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
(খ) সহকারী অধ্যাপক, ৩টি পদ (১টি স্থায়ী এবং সহযোগী অধ্যাপকের বিপরীতে ২টি অস্থায়ী পদ)। বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
(গ) লেকচারার, ২টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
২. বস্তু ও ধাতব কৌশল বিভাগ
(ক) সহকারী অধ্যাপক, ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
(খ) লেকচারার, ১টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৩. স্থাপত্য বিভাগ
সহকারী অধ্যাপক, ৩টি অস্থায়ী পদ (সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)। বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
৪. ন্যানোম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
(ক) সহকারী অধ্যাপক, ১টি স্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
(খ) লেকচারার, ২টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৫. ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি
* গবেষণা সহকারী অধ্যাপকের (ইঞ্জিনিয়ারিং) ১টি অস্থায়ী পদ (সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)। বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা
৬. তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
* লেকচারার, ৩টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৭. পুরকৌশল বিভাগ
* লেকচারার, ৬টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৮। কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
* লেকচারার, ৮টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৯. কেমিকৌশল বিভাগ
* লেকচারার, ২টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
১০. নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
* লেকচারার, ২টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
১১. পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট
* লেকচারার, ১টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
১২. বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
* লেকচারার, ৩টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
১৩. যন্ত্রকৌশল বিভাগ
* লেকচারার, ৫টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
১৪। পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ
* লেকচারার, ২টি অস্থায়ী পদ। বেতন স্কেল : ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
বুয়েটের নির্ধারিত (REG-1) ফরমে সব অতীত ও বর্তমান চাকরির পদমর্যাদা, বেতন স্কেল ও তারিখ উল্লেখপূর্বক ১৭ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর জমা দিতে হবে। এর মধ্যে এক সেটের সঙ্গে তিন কপি সত্যায়িত ছবি এবং কম্পট্রোলার বুয়েট–এর অনুকূলে উক্ত পদগুলোয় আবেদনের জন্য ৬০০ (ছয় শ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অথবা কম্পট্রোলার অফিস কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত জমা রশিদের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক বুয়েট শাখায় টাকা জমা দিতে হবে। টাকার রশিদ সংযুক্ত করে প্রতি সেটের সঙ্গে আবেদনপত্র/Forwarding Letter সহ সব সার্টিফিকেট, টেস্টিমোনিয়াল, ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট, অভিজ্ঞতার সনদ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি (সব কাগজপত্র বাঁধাইকৃত সেট) সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ, ভুল তথ্যসংবলিত এবং ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
বিদেশি ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অফিস কর্তৃক যথানিয়মে ইকুইভ্যালেন্স সম্পাদন সাপেক্ষে আবেদনপত্র প্রসেস করা হবে। আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম (REG-1) এবং শিক্ষক পদের RQ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Website (regoffice.buet.ac.bd)–এর download page হতে সংগ্রহ করা যাবে। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার যাতায়াত বা দৈনিক ভাতা দেওয়া হবে না। কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল/পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। চাকরিরত প্রার্থীদেকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৫