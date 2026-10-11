কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিতে নতুন নিয়োগ, বেসিক বেতন ৯১০০০ টাকা

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) জনবল নিয়োগে একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি চুক্তিভিত্তিক মেয়াদে প্রার্থী নেবে। নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।
চাকরির বিবরণ—
১. ম্যানেজার (এইচআরএম/অ্যাডমিন)-০১টি।
বেসিক বেতন: ৯১০০০ টাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা/ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীদের কাভার লেটারসহ বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত , সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত কপি, মার্কশিট, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবিসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার পে-অর্ডার (কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের অনুকূলে) সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন পাঠানোর ঠিকানা—
আবেদনপত্র ডাকযোগে বা কুরিয়ারের মাধ্যমে ‘ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরএম ও অ্যাডমিন), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৭), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭’ এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৬ (অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে)।