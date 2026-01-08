বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত: সিএমএইচ বরিশালে চাকরির বড় সুযোগ

বরিশাল সেনানিবাসে অবস্থিত সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মোট ১৪টি শূন্য পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১০ জানুয়ারি সকাল ৯টার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ: ১ জন (বেতন: ৮০,০০০-১,২০,০০০ টাকা)।
স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ: ১ জন (বেতন: ৮০,০০০-১,২০,০০০ টাকা)।
মেডিকেল অফিসার: ১ জন (বেতন: ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা)।
প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য বিশেষজ্ঞ: ১ জন (বেতন: ৮০,০০০-১,২০,০০০ টাকা)।
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট/ল্যাব টেক/ওটিএ: ৬ জন (বেতন: ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা)।
আয়া/সুইপার/সুইপ্রেস/ওয়ার্ডবয়/: ৪ জন (বেতন: ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা)।
বিশেষজ্ঞ পদের জন্য এফসিপিএস, এমডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। মেডিকেল অফিসারের জন্য এমবিবিএস পাস এবং অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। টেকনিশিয়ান পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য পদের জন্য অন্তত অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি পাস হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে। দরখাস্তে প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে সব সনদের কপি এবং ৩ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টার মধ্যে সিএমএইচ বরিশালের প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি জমা দিতে হবে।