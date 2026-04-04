প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, বয়স ৪০ হলেও আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘সিনিয়র পিএইচপি ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করতে হবে আগ্রহীদের। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যেকোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

ব্যাংকের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: সিনিয়র পিএইচপি ডেভেলপার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইটি/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

আবেদনে বয়স: ২৭-৪০ বছরের মধ্যে

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

