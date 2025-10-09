আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
নিয়োগ

সমরাস্ত্র কারখানায় নবম গ্রেডে চাকরি, পদ ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) ৯ম গ্রেডভুক্ত পদে জনবল নিয়োগ দেবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদ ১৬টি। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ১২ অক্টোবর থেকে আবেদন শুরু হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা বিবরণ—

১. সহকারী প্রকৌশলী
 পদসংখ্যা: ১৩টি
২. সহকারী কেমিস্ট
পদসংখ্যা: ১টি
৩. পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার/আবাসিক অফিসার/ক্রয় অফিসার/বাজেট অফিসার
পদসংখ্যা: ২টি

আবেদনের বয়সসীমা

৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া:

আগ্রহী প্রার্থীরা http://bof.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

*আবেদন শুরুর সময়: ১২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ৯টা
*আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
*প্রার্থীরা আবেদনপত্র সাবমিট করার সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি (সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২২৩/- টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য ৫৬/- টাকা) জমা দিতে পারবেন।

*আবেদনের বিস্তারিত সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন

