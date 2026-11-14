বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

বেসরকারি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ‘অফিসার টু এসইও’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে ব্যাংকটির ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিভিশন বিভাগে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
পদের নাম: অফিসার টু এসইও।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসন বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। তবে ব্যাংকটির নীতিমালা অনুযায়ী চমৎকার বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।