নিয়োগ

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় ১০ম গ্রেডে চাকরি, পদ ১৩

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ) ১০ম গ্রেডভুক্ত ১৩টি অসামরিক শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ৮ জানুয়ারি ২০২৬।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, উডওয়ার্ক, রেফ্রিজারেশন, ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার, ম্যাটালার্জি, কেমিক্যাল বা ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮৬৪০ টাকা (১০ম গ্রেড)

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা Online Application Portal http://bof.teletalk.com.bd এ প্রবেশ করে নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি, সার্ভিস চার্জসহ ২২৩ টাকা। অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য পরীক্ষার ফি, সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬, বিকাল ৫টা।

বিস্তারিত তথ্য দেখতে ভিজিট করুন ওয়েবসাইটে

