বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১২ ক্যাটাগরির পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেলের কার্যালয়, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-এর বিভিন্ন শূন্য পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী ১৪-২০ গ্রেডের ১২টি ক্যাটাগরির পদের জন্য প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।
সুপারিশপ্রাপ্ত পদের নামগুলো হলো
১. পোস্টম্যান (১৯০ জন)
২. স্ট্যাম্প ভেন্ডার (২ জন)
৩. ওয়্যারম্যান (কোনো প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়নি)
৪. আর্মড গার্ড (৬ জন)
৫. প্যাকার কাম-মেইল ক্যারিয়ার (১২৩ জন)
৬. অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) (২৫ জন)
৭. গার্ডেনার (৫ জন)
৮. পরিচ্ছন্নতা কর্মী-সুইপার (১২ জন)
৯. বার্তা বাহক (২ জন)
১০. রানার (১৪৭ জন)
১১. বোটম্যান (১ জন)
১২. নিরাপত্তা প্রহরী (১৯ জন)
পরবর্তী করণীয়
চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানায় যথাসময়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।