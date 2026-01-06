মেরী স্টোপসে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত

মেরী স্টোপস বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ঢাকা অফিসে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র অফিসার (সমন্বয় ও যোগাযোগ)’ পদে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
নিযুক্ত প্রার্থীকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র অফিসার (কো–অর্ডিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীর প্রধান দায়িত্ব হবে বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, রেজল্যুশন ও সিদ্ধান্তগুলোর সঠিক রেকর্ড রাখা। এ ছাড়া কান্ট্রি ডিরেক্টর ও করপোরেট অ্যাফেয়ার্স–সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরি ও যাচাই করা এবং কান্ট্রি ডিরেক্টরের অফিসের লজিস্টিক বিষয়গুলো তদারকির দায়িত্ব পালন করতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রশাসন, আইন, ইংরেজি বা এ–সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে আইসিএসবি থেকে চার্টার্ড সেক্রেটারি (এসিএস/এফসিএস) কোর্স সম্পন্ন করা প্রার্থীরা নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
অভিজ্ঞতা: সমন্বয় ও যোগাযোগ খাতে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
দক্ষতা: প্রার্থীর সাংগঠনিক ও বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা থাকতে হবে। মাইক্রোসফট অফিসে পারদর্শিতার পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো টাইপিং স্পিড থাকা আবশ্যক।
এটি একটি চুক্তিভিত্তিক চাকরি। পদের জন্য বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। কর্মস্থল হবে মেরী স্টোপসের ঢাকার কান্ট্রি সাপোর্ট অফিস।
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে বা সরাসরি ই–মেইলে আবেদন করতে পারবেন। ই–মেইলে আবেদনের ঠিকানা: hr@mariestopesbd.org
আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের ১২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।