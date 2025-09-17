ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম গ্রেডে নিয়োগের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিসের সেকশন অফিসার (রিপোর্টিং) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে।

পদের নাম ও বিবরণ

১। সেকশন অফিসার (রিপোর্টিং)

পদসংখ্যা: ০১

পদের ধরণ: স্থায়ী

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/জিপিএ–৫ স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫ এবং সিজিপিএ ৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩ সহ স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কোনো সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ অফিসে চাকরি অথবা গণমাধ্যমে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজিতে স্বাধীনভাবে প্রেস রিলিজ তৈরি, ডেটাবেজ, ইন্টারনেট, ওয়ার্ড প্রসেসিং, গ্রাফিক ডিজাইন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

বেতন ও ভাতা: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

আবেদন ফি

৭৫০ টাকা (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট)

আবেদনের নিয়ম

পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এবং সব পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ ৮ প্রস্থ দরখাস্ত রেজিস্ট্রারের (২০৩ নম্বর কক্ষে) নিকট পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

