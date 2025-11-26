৪৪তম বিসিএসে নন-ক্যাডারে নিয়োগ, পদ ৩৯৭৭

৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য ৯ম থেকে ১১ম গ্রেডভুক্ত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। নন-ক্যাডারে মোট পদ ৩ হাজার ৯৭৭টি। গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর ২০২৫) পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলোর মধ্য ৯ম গ্রেডের পদ ৫৮৭টি, ১০ম গ্রেডের পদ ২ হাজার ৯৭৪টি এবং ১১তম গ্রেডের পদ ৪১৬টি। এসব পদের পছন্দক্রমের আবেদন শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১–এর লিখিত ও মৌখিক—উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি—এমন প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৯ম থেকে ১১তম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে চাকরি পেতে আগ্রহী, তাঁদের নিয়োগবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা রয়েছে, এমন প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে বাছাইপূর্বক সুপারিশের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদসমূহে পছন্দক্রম প্রদানের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।’
