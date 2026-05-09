নিয়োগ

অর্থ মন্ত্রণালয়ে অধীনে চাকরি, ২৩ পদে নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমিতে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের ১১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ২৩ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: সুবেদার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৩. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

Also read:সরকারিভাবে ফিজিতে চাকরির সুযোগ, পদ ১০৫

৪. পদের নাম: হাবিলদার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. পদের নাম: নার্স

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: লাইনম্যান ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

Also read:এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সংশোধিত বদলি নীতিমালা জারি, বদলির সুযোগ সর্বোচ্চ তিনবার

৭. পদের নাম: পাম্প অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

৮. পদের নাম: আরমারার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

৯. পদের নাম: প্রজেক্টর অপারেটর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ০৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

১১. পদের নাম: বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা—

১০ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর ( ১, ৪ ও ৮ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর)।

আবেদনের নিয়ম—

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে এই ওয়েবসাইটে আবেদন পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি—

১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা;

২ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;

৬ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

সব গ্রেডের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

Also read:১৮৮০ অফিস পদের পরীক্ষার সূচি ও নম্বর বিভাজন প্রকাশ

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১০ মে ২০২৬

নির্দেশনা ও শর্তগুলো—

১. আবেদনকারী যেকোনো ১টি পদের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন। একাধিক পদে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. নিয়োগের পূর্বে ডোপ টেস্ট করা হবে। ডোপ টেস্টে কাউকে মাদকাসক্ত পাওয়া গেলে তাঁর দরখাস্ত/নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. শারীরিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রামের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ও এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

আরও পড়ুন