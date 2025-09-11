বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে চাকরি, এআই ব্যবহারের আগ্রহ থাকতে হবে

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদের নাম সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম ডিরেক্টর ফাইন্যান্স।
প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, যার মধ্যে আছে অ্যাকাউন্টিং, আর্থিক পরিকল্পনা, ট্রেজারি ও ট্যাক্স।
কোম্পানির প্রবৃদ্ধি ও আয় বাড়ানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
মূলধন ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে অর্থায়ন, লিজিং ও বিনিয়োগসংক্রান্ত কাজগুলো তত্ত্বাবধান করা।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), পরিচালনা পর্ষদ ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে সঠিক ও সময়োপযোগী আর্থিক প্রতিবেদন দেওয়া।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলি মেনে চলা নিশ্চিত করা।
একটি দক্ষ ও উচ্চ কর্মক্ষম আর্থিক দল তৈরি ও তাদের তত্ত্বাবধান করা।
আবেদনে যোগ্যতা ও দক্ষতা
আবেদনকারীকে একজন প্রমাণিত সিএফও (CFO) বা সিনিয়র ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ হতে হবে। বিমান বা পরিবহনশিল্পে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর্থিক মডেলিং, পূর্বাভাস ও বাজেট করার ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নতুন প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের আগ্রহ থাকতে হবে। নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও আন্তব্যক্তিক দক্ষতা অসাধারণ হতে হবে। পেশাগত যোগ্যতা হিসেবে এফসিএ (FCA) বা সিপিএ (CPA) থাকতে হবে।
আবেদনের বয়স
সর্বোচ্চ বয়স ৬০ বছর। তবে ব্যতিক্রমী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
চাকরিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, যা সরাসরি কোম্পানির ভবিষ্যৎ ও সফলতায় অবদান রাখার সুযোগ দেবে। এখানে একটি প্রতিযোগিতামূলক বেতনের প্যাকেজ ও দ্রুত গতিশীল পরিবেশে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। পদটি তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হবে, যা নবায়নের সুযোগ থাকবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) ই–মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
ই–মেইল ঠিকানা: mgremp@biman.gov.bd আরও তথ্যের জন্য ই–মেইল: dgmhr@biman.gov.bd
*আবেদনের বিস্তারিত ও পদ্ধতি দেখুন এখানে