ব্র্যাক নেবে ইয়াং প্রফেশনাল, স্নাতক পাসে করুন আবেদন

বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ‘ইয়াং প্রফেশনাল প্রোগ্রাম’-এ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ইয়াং প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ১২ ক্যাটাগরিতে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। মানুষের সম্ভাবনা বিকাশে কাজ করতে আগ্রহী তরুণদের জন্যই ব্র্যাকের এই ইয়ং প্রফেশনালস প্রোগ্রাম। যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করলেই আবেদন করতে পারবেন।
পদ সংখ্যা: অনির্ধারিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি। অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ব্র্যাক কৌতূহলী, সহানুভূতিশীল এবং শেখার আগ্রহ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতাকে গুরুত্ব দেয়।
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
চাকরির স্থান: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।
আগ্রহী প্রার্থীরা এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৫।