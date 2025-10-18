ছয়টি বিভাগে অধ্যাপক, সহকারী/সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দিচ্ছে বেসরকারি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ

ছয়টি বিভাগে অধ্যাপক, সহকারী/সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দিচ্ছে বেসরকারি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। পদসংখ্যা অনির্দিষ্ট। আবেদন করা যাবে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক (VLSI Design এবং Microelectronics)

বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২. সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক

বিভাগ: মিডিয়া ও কমিউনিকেশন

৩. সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়ন স্টাডিজ) ও সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)

বিভাগ: সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক

৪. অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫. সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক

বিভাগ: আন্তর্জাতিক ব্যবসা

৬. সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ: ব্যবস্থাপনা

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ অক্টোবর ২০২৫

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করার জন্য ভিজিট করুন: http://iub.ac.bd/news-and-events/jobs-at-iub](http://iub.ac.bd/news-and-events/jobs-at-iub অথবা QR কোড স্ক্যান করুন।

