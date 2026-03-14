নৌবাহিনী নেবে অফিসার ক্যাডেট, আবেদন শেষ ১৫ মার্চ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২৭–এ অফিসার ক্যাডেট ব্যাচে ভর্তিতে আবেদন চলছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে সব বিষয়ে এ+ পাওয়া প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত আইএসএসবিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
পদসংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
*মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫.০০ এবং অপরটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
*ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীদের জন্য 'ও' লেভেলে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম তিনটিতে A গ্রেড ও তিনটিতে B গ্রেড থাকতে হবে এবং 'এ' লেভেলের জন্য ন্যূনতম একটিতে A গ্রেড ও দুটি বিষয়ে B গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ। উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে সাড়ে ১৬ বছর থেকে ২১ বছর (সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৩ বছর)।
অবিবাহিত
সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী অথবা যেকোনো সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত কিংবা অপসারিত হলে। আইএসএসবি কর্তৃক দুবার স্ক্রিন্ড আউট বা প্রত্যাখ্যাত হলে (একবার স্ক্রিন্ড আউট বা একবার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন)।
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য সুবিধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী অফিসার ক্যাডেটরা বেতন ও ভাতা পাবেন।
প্রার্থীদেরকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে। হোম পেজের বাঁ পাশে APPLY NOW–এ ক্লিক করে আবেদনের পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে।
এক হাজার টাকা। অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে।
আবেদন শেষ: ১৫ মার্চ ২০২৬
