মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট (ABA-SBA)
পদসংখ্যা: নির্দিষ্ট নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। ৬ মাস থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ জানুয়ারি ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।