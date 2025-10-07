নিয়োগ

এনটিআরসিএর ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্তদের যোগদান তথ্য পাঠানোর সময় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি ২০২৫–এর আওতায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের যোগদানের তথ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরণের সময়সীমা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এনটিআরসিএ জানিয়েছে, ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদানের এবং নিয়োগপত্র পাওয়ার সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদানের নির্দেশনা ছিল।

এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে টেলিটকের নির্ধারিত লিংকে প্রবেশ করে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের যোগদানকৃত (অথবা যোগদান না করার কারণসহ) তথ্য অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।

