আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি তাদের রিটেইল বিজনেস বিভাগে চুক্তির ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডাইরেক্ট সেলস অফিসার’ ক্যাটাগরিতে ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার এবং টিম লিডার পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: ডাইরেক্ট সেলস অফিসার (টিএআরও/এআরও/এসএআরও/টিএম)
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/সম্মান বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ‘টিএআরও’ পদে নতুন স্নাতকদের (ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট) আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। অন্য পদগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট খাতের অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: ইসলামি ব্যাংকিং ও সেলস সম্পর্কে ধারণা, ভালো যোগাযোগের দক্ষতা, কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শিতা এবং গ্রাহকসেবায় ইতিবাচক মানসিকতা থাকতে হবে।
ব্যাংকের শরিয়াহভিত্তিক বিভিন্ন রিটেইল প্রডাক্ট সম্পর্কে গ্রাহকদের তথ্য দেওয়া এবং রিটেইল বিজনেসের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। নতুন গ্রাহক তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। গ্রাহকদের ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা করা। দৈনন্দিন সেলস প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং ব্যাংকের শরিয়াহ নীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে কাজ করা।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬