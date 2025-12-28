ওয়ালটন গ্রুপ
ওয়ালটনে ৫০ জনের চাকরি: এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের ইলেকট্রনিকস খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যের জন্য ‘ফিল্ড অফিসার’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কাজের ধরন ও দায়িত্ব

ফিল্ড অফিসার হিসেবে নির্বাচিতদের প্রধান কাজ হবে মাসিক টার্গেট অনুযায়ী হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যের অর্ডার নিশ্চিত করা। সংশ্লিষ্ট এলাকার রিটেইল আউটলেটগুলো পরিদর্শন করা এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কালেকশন ও স্টক মনিটরিং করা এই পদের অন্যতম দায়িত্ব। এ ছাড়া কোম্পানির বিভিন্ন অফার সম্পর্কে খুচরা বিক্রেতাদের জানানো এবং বকেয়া টাকা আদায়ের কাজও করতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস বা হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য বিক্রিতে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স: প্রার্থীর বয়স ২২ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অন্যান্য: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা এই পদের জন্য যোগ্য। প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালানো জানতে হবে। নিজস্ব মোটরসাইকেল থাকলে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

সুযোগ-সুবিধা—

নির্বাচিত প্রার্থীদের মাসিক বেতনের পাশাপাশি যাতায়াত ভাতা (T/A), দৈনিক ভাতা (D/A), মোবাইল বিল এবং ট্যুর অ্যালাউন্স দেওয়া হবে। এ ছাড়া পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে বোনাস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কর্মস্থল ও চুক্তির ধরন—

এটি একটি চুক্তিভিত্তিক চাকরি। নির্বাচিতদের বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

আবেদনের নিয়ম—

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়ালটনের ক্যারিয়ার পোর্টাল বা অনলাইন জব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ১০ জানুয়ারি ২০২৬। আবেদন করতে ভিজিট করুন এই লিংকে https://bdjobs.com/jobs/details/1443031?ln=1

