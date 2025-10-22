চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৪৭

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ ক্যাটাগরির ৪৭টি পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদনের শেষ তারিখ ১১ নভেম্বর ২০২৫। ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কর্মস্থল চট্টগ্রামের সিভাসু মূল ক্যাম্পাস।
১. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিআরটিসি)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিভিএম ডিগ্রিধারী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
২. সাইন্টিফিক অফিসার (ফিশ ফার্ম)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাৎস্যবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
৩. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং অর্থ ও হিসাব সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- (গ্রেড-১১)
৪. আইটি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমান পাস হতে হবে এবং আইসিটি/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারিক কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৫. হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমান পাস হতে হবে এবং আইসিটি/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারিক কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৬. নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমান পাস হতে হবে এবং আইসিটি/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কাজে ৩-৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ/নেটওয়ার্কিং এবং ব্যবহারিক কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
৭. কম্পাউন্ডার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে সরকার অনুমোদিত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি থেকে ন্যূনতম ৩ বছর মেয়াদে ফার্মেসিতে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)
৮. ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বোর্ড হতে এইচএসসি (বিজ্ঞান) পাসসহ লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এলটিআই) হতে কমপক্ষে ১ বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)
৯. স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/সমমান পাসসহ কম্পিউটার পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে এবং স্টোর সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)
১০. মুয়াজ্জিন
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাজিল বা কোনো কওমি মাদ্রাসা থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো মসজিদে অন্যূন ৫ বছর প্রধান খাদিম বা খাদিম হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসহ বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াতে সক্ষমতা ও মাসায়ালা-মাসায়েলে পাণ্ডিত্য হতে হবে। হাফেজ বা কারী প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ০৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে স্বীকৃত যেকোনো বোর্ড হতে এইচএসসি/সমমান পাস হতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটার পরিচালনায় ৬ মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে এবং টাইপের গতি কমপক্ষে যথাক্রমে বাংলায়-২০, ইংরেজিতে-৩০ শব্দ সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১২. পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে এসএসসি/সমমান পাসসহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ন্যূনতম ৬ মাস মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেটধারী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৩. ড্রাইভার (হালকা)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম জেএসসি/সমমান পাস হতে হবে এবং যানবাহন চালনায় বৈধ লাইসেন্স (পেশাদার) থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
১৪. খাদেম
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাজিল বা কোনো কওমি মাদ্রাসা হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াতে সক্ষমতা ও মাসায়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। মসজিদ ও মসজিদের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার সক্ষমতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮)
১৫. জেনারেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম জেএসসি/সমমান পাসসহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ৬ মাস মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেটধারী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
১৬. লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাসসহ লাইব্রেরী সাইন্সে ৬ মাস মেয়াদে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
১৭. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ০৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান পাস হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
১৮. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম এসএসসি /সমমান পাস হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯)
১৯. হেলপার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম জেএসসি/সমমান পাস হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
২০. হল অ্যাসিসটেন্ট
পদসংখ্যা: ০৪ (পুরুষ-২, মহিলা-২)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে ন্যূনতম জেএসসি/সমমান পাস হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
০৯/১১/২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর হতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ক্রমিক ০১ হতে ০২নং পদের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম—এসব কাগজপত্র সম্বলিত পৃথক ৯ সেট; ক্রমিক ০৩ হতে ২০নং পদে পৃথক ৩ (তিন) সেট (মোবাইল নম্বর উল্লেখপূর্বক সব কাগজপত্র–সংবলিত ও স্বহস্তে লিখিত/মুদ্রিত) আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পৌঁছতে হবে।
রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪২২৫।
আবেদন ফি
১০ম গ্রেড/৯ম গ্রেড: ২০০ টাকা;
১১তম এবং ১২তম গ্রেড: ১৫০ টাকা;
১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড: ১০০ টাকা;
১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড: ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়
৯ নভেম্বর ২০২৫।
১. অভিজ্ঞতা বলতে-সরকারি প্রতিষ্ঠান/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিজ নিজ পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাকে বুঝাবে।
২. প্রার্থী উচ্চতর কোর্স/ডিগ্রি/প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত থাকলে তা আবেদনে অবশ্যই উল্লেখসহ প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে।
৩. প্রার্থীর কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমতুল্য গ্রোড গ্রহণযোগ্য নয় এবং সংশ্লিষ্ট পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকলে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। (খ) নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সন্তোষজনক চাকরিকাল বিবেচনায় অভ্যন্তরীণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪. ভুয়া তথ্য–সংবলিত/ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ/কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাক যোগাযোগসহ অন্য কোনো কারণে বিলম্বে/নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।