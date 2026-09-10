আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ

আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিচালক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পাবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
পদের নাম: পরিচালক (হাসপাতাল)
শিক্ষাগত যোগ্যতা
এমবিবিএস ও এমপিএইচ অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা
হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন-ভাতা
বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।
চাকরির ধরন
পূর্ণকালীন। সপ্তাহে ৬ দিন, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলে (hrd@ad-din.org) অথবা ডাকযোগে বা সরাসরি জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
এইচআরডি, আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশন, করপোরেট অফিস (৫ম তলা), ২, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬