ছবি: আড়ং ফেসবুক পেজ
নিয়োগ

আড়ং নেবে অ্যাসোসিয়েট অফিসার, স্নাতক ডিগ্রিতে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আড়ং জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল (ফেব্রিক) বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ৭ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আড়ং কোয়ালিটি কন্ট্রোল (ফেব্রিক) বিভাগে অ্যাসোসিয়েট অফিসার পদে কতজন নিয়োগ দেবে, তা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা নেই।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে এ পদের বেতন।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন।

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়

আবেদনের যোগ্যতা—

  • স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

  • ন্যূনতম ২–৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০২৫।

* আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

