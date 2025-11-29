ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নবম গ্রেডের পাঁচ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করতে হবে
নিয়োগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯ম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ২২

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব খাতভুক্ত ২২টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নবম গ্রেডের পাঁচ ক্যাটাগরির পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. মেডিকেল অফিসার (নাক কান গলা-২, ব্লাড ব্যাংক-১, চর্ম ও যৌন-২, বহির্বিভাগ ও ইনডোর-৬ এবং জরুরি বিভাগ-২)

পদসংখ্যা: ১৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসক নিবন্ধন সনদ।

২. মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসক নিবন্ধন সনদ।

৩. ডেন্টাল সার্জন

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জন (বিডিএস) অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসক নিবন্ধন সনদ।

৪. কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যা বা কৃষি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা ডিগ্রি।

৫. ভেটেরিনারি কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পশুচিকিৎসা বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (৯ম গ্রেড)

বয়সসীমা

১৮ থেকে ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনপত্রের বিস্তরিত নিয়মাবলি http. dscc.teletalk.com.bd এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ প্রতি পদের জন্য ২০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে।

২. বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উল্লিখিত পদের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

