ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ১৬ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬টি বিভাগে এই চার ক্যাটাগরির পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মে।
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ৩.০০ থাকতে হবে।
কমপক্ষে ১১ বছরের শিক্ষকতা অথবা ১৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এর মধ্যে কমপক্ষে আট বছর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহকারী অধ্যাপক বা তার ঊর্ধ্বতন পদে সক্রিয় শিক্ষকতা এবং অন্তত তিন বছর সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: ১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
২. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ৪.০০–এর মধ্যে ৩.০০ থাকতে হবে।
কমপক্ষে সাত বছরের শিক্ষকতা অথবা ৯ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহকারী অধ্যাপক বা তার ঊর্ধ্বতন পদে সক্রিয় শিক্ষকতা এবং অন্তত তিন বছর সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: ১. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
২. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৩. ইংরেজি
৪. ফার্মেসি
৫. আইন ও মানবাধিকার
৬. বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
৭. বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ (রসায়ন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যাচেলর ও মাস্টার্স উভয় ডিগ্রিতে ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ বা সমমান থাকতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: ১. আইন ও মানবাধিকার
২. ফার্মেসি
৩. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৪. বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ (ইতিহাস)
৫. বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ (গণিত)
৬. বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ (সমাজবিজ্ঞান)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রিতে ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।
ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। পূরণ করা আবেদন ফরম পিডিএফ ফরম্যাটে jobs@uap-bd.edu ঠিকানায় ই–মেইল করতে হবে।
বিষয় হিসেবে লিখতে হবে: ‘Application for [Position Name]’
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ মে ২০২৬