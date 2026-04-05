জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলে চাকরির সুযোগ, বেতন ২ লাখ পর্যন্ত

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) পাঁচটি ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাদারদের কাছ থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
১. সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি): ১ জন। মাসিক বেতন ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা।
২. সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (অডিট): ১ জন। মাসিক বেতন ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা।
৩. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার (প্রোগ্রাম অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট): ১ জন। মাসিক বেতন ৫৫,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকা।
৪. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার (মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন): ১ জন। মাসিক বেতন ৫৫,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকা।
৫. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশাসন): ১ জন। মাসিক বেতন ৫৫,০০০ থেকে ৯০,০০০ টাকা।
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার পদের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং অনূর্ধ্ব ৪০ বছর বয়স হতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৮ টাকা জমা দিতে হবে। তবে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য ফি মাত্র ৬১ টাকা।
আবেদন শুরু: ৫ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।