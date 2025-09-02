নিয়োগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, এইচএসসি ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন গ্রেডে ৩ পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য গত ২৮ জুলাই এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে।

পদের নাম ও বিববরণ—

১. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১০ম

বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

Also read:চীনের এক পিএইচডি গ্রামের গল্প

২. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১১তম

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ১৬তম

বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ন্যূনতম ২০ এবং বাংলায় ২০ শব্দ থাকতে হবে।

প্রার্থীর বয়স: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে

Also read:পানি উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ৪৬৮

আবেদন ফি

টেলিটক প্রি–পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৩ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা। সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ৫৬ টাকা। আবেদন ফি অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামীকাল বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক https://nddpt.teletalk.com.bd করুন।

Also read:দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, নতুন নেবে ১০১ পদে
আরও পড়ুন