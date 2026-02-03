ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামে নেবে ট্রেইনার, পদ ৮টি, স্নাতক পাসে আবেদন

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামে ‘ট্রেইনার’ পদে ৮ জন কর্মী নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি। এ বিজ্ঞপ্তির আবেদন চলছে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক পদের নাম: ট্রেইনার
বিভাগ: ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম
পদসংখ্যা: ৮টি
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্য সুযোগ-সুবিধা: ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন;
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়;
কর্মস্থল: বরিশাল (সদর), চট্টগ্রাম (খুলশী), খুলনা (খালিশপুর), নেত্রকোনা, রাজশাহী, রংপুর (সদর), সিলেট (সদর);
কর্মক্ষেত্র: অফিসে;
আবেদনের যোগ্যতা—
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
ন্যূনতম ২–৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
আবেদনকারীদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ, শিক্ষাগত প্রযুক্তি (এডটেক) স্টার্টআপ, এনজিওতে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন;
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬;