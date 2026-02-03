ব্র্যাক
ব্র্যাক
নিয়োগ

ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামে নেবে ট্রেইনার, পদ ৮টি, স্নাতক পাসে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামে ‘ট্রেইনার’ পদে ৮ জন কর্মী নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি। এ বিজ্ঞপ্তির আবেদন চলছে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক পদের নাম: ট্রেইনার
বিভাগ: ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম
পদসংখ্যা: ৮টি
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্য সুযোগ-সুবিধা: ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন;
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়;
কর্মস্থল: বরিশাল (সদর), চট্টগ্রাম (খুলশী), খুলনা (খালিশপুর), নেত্রকোনা, রাজশাহী, রংপুর (সদর), সিলেট (সদর);
কর্মক্ষেত্র: অফিসে;

Also read:অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ, আইএলটিএসে ৬.৫ অথবা টোয়েফলে ৮৪ হলেই আবেদন

আবেদনের যোগ্যতা—

  • যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

  • ন্যূনতম ২–৩ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

  • আবেদনকারীদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ, শিক্ষাগত প্রযুক্তি (এডটেক) স্টার্টআপ, এনজিওতে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন;

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬;

Also read:৫০তম বিসিএস প্রিলি : ২০০ প্রশ্নের সমাধান দেখুন এখানে
আরও পড়ুন