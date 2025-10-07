চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসে দুটি পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
১. উপপরিচালক
বিভাগ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। এমবিএ ডিগ্রি থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অন্যূন ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ডিপিপি প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই কার্য সম্পাদন ও সরকারি অর্থায়নে সম্পাদিত নির্মাণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি দপ্তর অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন গ্রেড: পঞ্চম
২. সহকারী পরিচালক
বিভাগ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
সরকারি, আধা সরকারি অথবা স্বায়ত্তশাসিত বেসরকারি সংস্থায় পরিকল্পনা ও উন্নয়নসংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে কমপক্ষে পাঁচ বছর কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি, বাস্তবায়ন ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ পাওয়া প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন গ্রেড: সপ্তম
আবেদনের নিয়ম
ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রার অফিস থেকে অথবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করা যাবে। উপরোক্ত পদগুলোর জন্য আট সেট দরখাস্ত আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অফিস চলাকালে (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ৩টা ৩০ মিনিটি পর্যন্ত) দাখিল করতে হবে।
আবেদন ফি
৫০০ টাকা (অগ্রণী বা জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে)
আবেদনের শেষ সময়
৫ নভেম্বর ২০২৫