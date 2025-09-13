বেসরকারি সংস্থায় বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং বিভাগে চাকরি, মাসে বেতন ১০৮৫৮৯-১,৩৫,৭৩৬ টাকা

বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি সংস্থাটির বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট, (বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং)। পদসংখ্যা নির্ধারিত নয়। ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমবিএ/এমবিএস।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ১০৮,৫৮৯–১, ৩৫,৭৩৬ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: বেতনের সঙ্গে স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা।
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের বিস্তারিত তথ্যর জন্য এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।