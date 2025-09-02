বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে চাকরি

বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) বিভিন্ন পূর্ণকালীন পদে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষণ পরিবেশকে আরও উন্নত করতে আগ্রহী দক্ষ ব্যক্তিদের খুঁজছে।
পদের বিবরণ ও যোগ্যতা
সহকারী পাবলিক রিলেশনস অফিসার: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি। মিডিয়া কমিউনিকেশন, পাবলিক রিলেশনস, ডিজাইন, প্রিন্টিং ও প্রকাশনা বিষয়ে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স ৩৫ বছরের বেশি নয়।
এক্সিকিউটিভ: যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যোগাযোগে দক্ষতা, কম্পিউটার ও ই-মেইল ব্যবহারে পারদর্শিতা আবশ্যক। বয়সসীমা ৩৫ বছর।
সহকারী এক্সিকিউটিভ—
যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় শক্ত যোগাযোগ দক্ষতা এবং কম্পিউটার ও ই-মেইল ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। বয়সসীমা ৩০ বছর।
অতিরিক্ত যোগ্যতা—
প্রার্থীকে স্বপ্রণোদিত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা থাকতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন https://www.uiu.ac.bd/career/। হার্ডকপি আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। আকর্ষণীয় বেতন প্রদান করা হবে। শুধু শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।
একনজরে চাকরি
আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদনের প্রক্রিয়া: শুধু অনলাইন
পদের সংখ্যা: সহকারী পিআর অফিসার-ও, এক্সিকিউটিভ-ও, সহকারী এক্সিকিউটিভ-ও
বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৩৫ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর বা মাস্টার্স
প্রয়োজনীয় দক্ষতা: ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যোগাযোগ, কম্পিউটার ও ই-মেইল ব্যবহারে পারদর্শিতা