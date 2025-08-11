বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ৬৩৯৬২ টাকা

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটার এইড বাংলাদেশ সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পদের নাম পিপল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল (পিওডি) অফিসার। ওয়াটার এইড বাংলাদেশ এ পদে কতজন নেবে, তা নির্ধারিত নয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা/ব্যবস্থাপনা/জনপ্রশাসন অথবা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি। সাংগঠনিক উন্নয়ন অথবা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: মানবসম্পদ বিষয়ে দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: ২ বছরের
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
বেতন: মাসে ৬৩ হাজার ৯৬২ টাকা। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্য সুবিধা পাবেন প্রার্থীরা।
আবেদনের শেষ সময় : ১৮ আগস্ট ২০২৫
আবেদন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত দেখতে ও আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন।