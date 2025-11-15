গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকরি, ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডে নেবে ১১৪ জন

গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৩৪ ক্যাটাগরির পদে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৩. সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. সহকারী স্থপতি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. সহকারী অথরাইজড অফিসার
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৮. জিআইএস অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৯. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১০. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১১. উপসহকারী স্থপতি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১২. উপসহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৩. এস্টেট পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৪. কানুনগো
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৫. ইমারত পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৬. সহকারী জিআইএস অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
১৭. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১৮. অটোক্যাড অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
১৯. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
২০. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২২. স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৩. নিরীক্ষক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৪. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৫. নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
২৬. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ০৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
২৭. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৮. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৯. বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩০. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩১. কার্য সহকারী
পদসংখ্যা: ১৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
৩২. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩৩. সার্ভে মেট (জরিপ সাথি)
পদসংখ্যা: ০৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩৪. হালকা গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
০১ থেকে ১৬ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা (টেলিটক চার্জসহ);
১৭ থেকে ১৯ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (টেলিটক চার্জসহ);
২০ থেকে ৩০ এবং ৩৪ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (টেলিটক চার্জসহ);
৩১ থেকে ৩৩ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (টেলিটক চার্জসহ)।
*সকল গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে (অনগ্রসর নাগরিক) নিয়োগ পরীক্ষার ফি ৫৬ টাকা (টেলিটক চার্জসহ)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ০৫:০০টা।
বিস্তারিত গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।