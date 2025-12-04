ফাইল ছবি
ফাইল ছবি
নিয়োগ

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪–এ চারটি শূন্যপদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে দুটি পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ২২ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ড্রাইভার (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে সাবলীলভাবে বাংলা লেখা, পড়াসহ ন্যূনতম ইংরেজি শব্দ ও সংখ্যা লিখতে এবং পড়তে সক্ষম হতে হবে। নির্দেশিকা, সাংকেতিক চিহ্ন বোঝা ও সময়সূচি পড়ার পর্যাপ্ত সামর্থ্য এবং লগ বই পূরণের সক্ষমতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বিআরটিএ থেকে প্রদত্ত বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। যেকোনো সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে পাঁচ বছর গাড়ি চালনা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: ১৬,৬০০–৪১,৯৫০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮–৪৫ বছর।

২. বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যেকোনো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বাবুর্চি হিসেবে ন্যূনতম চার বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দেশীয় ও পশ্চিমা সব ধরনের খাবার রান্না করার দক্ষতা ও সক্ষমতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা: ১৫,৫০০–৩৯,১৭০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
৩. কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। যেকোনো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক বা হাউসকিপিং হিসেবে ন্যূনতম চার বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা: ১৫,৫০০-৩৯,১৭০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪–এর ওয়েবসাইট এর ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ও নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে। পূরণ করা আবেদন ফরম ডাকযোগে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২২ ডিসেম্বর ২০২৫

নির্দেশনা

১. পদসংখ্যা কমবেশি হতে পারে।
২. ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের আংশিক আওতাভুক্ত গ্রাম—চর গলগলিয়া, ইসলামপুর, পলাশপুর, চরকুণ্ডুলিয়া, লক্ষ্মীরচর ও সিরাজদিখান উপজেলার বালুরচর ইউনিয়নের আংশিক আওতাভুক্ত গ্রাম—চরপানিয়া, খাসকান্দি, চান্দেরচর, চরখাসকান্দী, চরেরগাঁও, পাইনার চর, হাজি বাজার এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের আংশিক আওতাভুক্ত গ্রাম—চরচামটা, আনন্দপুর ও সিংগাইর উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের আংশিক আওতাভুক্ত গ্রাম—চরআটিপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

