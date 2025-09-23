পিএসসির ‘সহকারী পরিচালক’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ‘সহকারী পরিচালক’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় মোট ৩০৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করবেন।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
সময়: দুপুর ১২:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত
পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর: ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের (বাংলা-৫০, ইংরেজি-৫০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা-৬০) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ: ৭১ মিলনায়তন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭; রেজিস্ট্রেশন নম্বর 001405 থেকে 014140 (১৯৫ জন) পর্যন্ত প্রার্থীদের জন্য। হলরুম (নন-ক্যাডার হলরুম-২–এর সম্মুখে), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭; রেজিস্ট্রেশন নম্বর 014205 থেকে 801750 (১০৪ জন) পর্যন্ত প্রার্থীদের জন্য।
প্রবেশপত্র–সংক্রান্ত
প্রার্থীদের নিজ নিজ প্রবেশপত্র নিয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে কমিশনের ওয়েবসাইট (bpsc.gov.bd) অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লি.–এর (bpsc.teletalk.com.bd) ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
*পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে কেন্দ্রে আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।
*পরীক্ষাকক্ষে মুঠোফোন, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ব্যাংক কার্ড, অলংকারাদি বা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে, তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
*প্রার্থীদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে, উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে, কোনোরূপ কাটাকাটি করলে বা উত্তরপত্রে ফ্লুইড ব্যবহার করলে তার প্রার্থিতা বাতিল হবে।
*প্রার্থীকে একই সঙ্গে চারটি বিষয়ের জন্য চারটি উত্তরপত্র প্রদান করা হবে। বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং গণিত ও মানসিক দক্ষতা বিষয়ের উত্তর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। একই উত্তরপত্রে একাধিক বিষয়ের উত্তর প্রদান করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে। উত্তরপত্রে বিষয়–কোড ভুল লিখলে বা পূরণ করলে বা এক বিষয়ের উত্তরপত্রে অন্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে; পরীক্ষার্থীকে কালো কালির বলপয়েন্ট কলম সঙ্গে আনতে হবে।
*পরীক্ষাকেন্দ্রে বইপুস্তক, ব্যাগ, মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, পকেটঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, মুঠোফোন, ঘড়িসদৃশ মুঠোফোন, ব্যাংক কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডসদৃশ্য বস্তু, অলংকারাদি বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, কান খোলা রাখতে হবে। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষাকক্ষে কোনো প্রার্থীর নিকট নিষিদ্ধঘোষিত সামগ্রী পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে এবং তাঁকে বহিষ্কার করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
*সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বা এ–জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
এদিকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের ‘ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর-কাম-প্রটোকল অফিসার (একাডেমি)’ ১০ম গ্রেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। এ পদে সাময়িকভাবে (প্রভিশনালি) একজন প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীর ফলাফল ও বিস্তারিত তথ্যাদি কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।