বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১৯

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং)
পদসংখ্যা: ২
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (হারবার অ্যান্ড রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং)
পদসংখ্যা: ১
৪. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল ল্যাংগুয়েজ)
পদসংখ্যা: ১
৫. পদের নাম: প্রভাষক (ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফি)
পদসংখ্যা: ১
৬. পদের নাম: প্রভাষক (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
৭. পদের নাম: প্রভাষক (হারবার অ্যান্ড রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং)
পদসংখ্যা: ১
৮. পদের নাম: প্রভাষক (মেরিটাইম সায়েন্স)
পদসংখ্যা: ১ (গ্রেড-৯, বেতনস্কেল-৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা)
৯. পদের নাম: প্রভাষক (মেরিটাইম ল অ্যান্ড পলিসি)
পদসংখ্যা: ২
১০. পদের নাম: প্রভাষক (ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল ল্যাংগুয়েজ)
পদসংখ্যা: ১
১১. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ১
১২. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর
পদসংখ্যা: ১
১৩. পদের নাম: ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ১
১৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল
১ থেকে ৪ নম্বর পদ: (গ্রেড-৬) ৭১,০০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
৫ থেকে ১১ নম্বর পদ: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১০,৫৯,০০ টাকা।
১২ ও ১৩ নম্বর পদ: (গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
১৪ নম্বর পদ: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৫ নম্বর পদ: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ডাকযোগে/সরাসরি পৌঁছাতে হবে। সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক পদের জন্য সাত এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদের জন্য দুই সেট স্বহস্তে পূরণকৃত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।
আবেদন ফি
১ থেকে ১১ নম্বর পদ: ২০০ টাকা।
১২ থেকে ১৪ নম্বর পদ: ১০০ টাকা।
১৫ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
৯ নভেম্বর ২০২৬
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