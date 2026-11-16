ঢাকা জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য কর অঞ্চল-১৪ তে চাকরি, ৪৯ পদে নিয়োগে আবেদন অনলাইনে

কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত ৬টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৯টি শূন্য পদে সরাসরি কোটায় অস্থায়ী জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
কেবল ঢাকা জেলার প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনের মাধ্যমে পদগুলোতে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। ২২ নভেম্বর ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু হয়ে চলবে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
পদভিত্তিক বিবরণ, গ্রেড ও পদসংখ্যা
১. কম্পিউটার অপারেটর: ১টি (গ্রেড-১৩)।
২. প্রধান সহকারী: ৮টি (গ্রেড-১৩)।
৩. উচ্চমান সহকারী: ৫টি (গ্রেড-১৪)।
৪. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ১৫টি (গ্রেড-১৪)।
৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৯টি (গ্রেড-১৬)।
৬. অফিস সহায়ক: ১১টি (গ্রেড-২০)।
পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি ও বিস্তারিত তথ্য
নিয়োগসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি কর অঞ্চল-১৪, ঢাকার ওয়েবসাইট (https://taxeszone14.dhaka.gov.bd), নির্ধারিত আবেদন পোর্টাল (https://tax14.teletalk.com.bd) অথবা টেলিটকের জব পোর্টালে (https://alljobs.teletalk.com.bd) পাওয়া যাবে। এ ছাড়া নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য কর অঞ্চল-১৪, ঢাকার ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সূচি
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
—অনলাইন আবেদন ও ফি জমাদান শুরুর সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
অনলাইন আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।