গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে প্রভাষক পদে চাকরি

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে তিন বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা তিন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
১. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয়: পদার্থবিদ্যা
পদ সংখ্যা: ০১
২. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয়: রসায়ন
পদসংখ্যা: ০১
৩. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয়: উচ্চতর গণিত
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (সকল পদের জন্য)
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অভিজ্ঞ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স
অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
বেতন–ভাতা
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (নবম গ্রেড)
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীগণকে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৭০০ টাকা (TAP অ্যাপের মাধ্যমে অথবা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্দেশনা
১. অনলাইন ব্যতীত কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না এবং প্রবেশপত্র অনলাইন হতে সংগ্রহ করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে ০১৯১১১৯১৩৭১ ও ০১৭৪৮৩৯৮১০০ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
২. যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে এসএমএস/ফোনকলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে