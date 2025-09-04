নিয়োগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নেবে ১৯ কর্মকর্তা–কর্মচারী, আবেদন সরাসরি বা ডাকযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন গ্রেডে পাঁচ পদে মোট ১৯ কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ দেবে। গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর আবেদন শুরু হবে। আবেদন সরাসরি বা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। পূর্ণকালীন স্থায়ী এসব পদে আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৯ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও বিবরণ
১. পদের নাম: কর্ণফুলী পাইলট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড–৬)
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে
২. পদের নাম: পাইলট
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড–৬)
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর হতে হবে
৩. পদের নাম: ইনল্যান্ড মাস্টার প্রথম শ্রেণি
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর হতে হবে
৪. পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার ক্রাফট
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে

৫. পদের নাম: রেডিও অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
আবেদনে প্রার্থীর বয়স: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদন যেভাবে
আগ্রহী প্রার্থীরা লিখিত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি
অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামের অনুকূলে ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য ২০০ টাকা, ৪ নম্বর পদের জন্য ১৫০ টাকা ও ৫ নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রসিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

যে ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাবেন
পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন। খামের ওপর পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫ (অফিস চলাকালের মধ্যে)
আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে দেখুন

