হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

হাজী দানেশে তৃতীয় থেকে নবম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে নবম গ্রেডের শূন্য পদ পূরণে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা সাত। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১

বয়স: অন্যূন ৪৫ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড–৩)

২. পদের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ২

বয়স: অন্যূন ৩৫ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড–৬)

৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১

বয়স: অন্যূন ৩২ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

৪. পদের নাম: চিফ মেডিক্যাল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বয়স: অন্যূন ৪৫ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড–৩)

৫. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বয়স: অন্যূন ৩২ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২৩,০০০–৫৫,৪৭০ টাকা (গ্রেড–৮)

৬. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার (ডেন্টাল)

পদসংখ্যা: ১

বয়স: অন্যূন ৩২ বছর

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২৩,০০০–৫৫,৪৭০ টাকা (গ্রেড–৮)

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস অথবা ওয়েবসাইট (www.hstu.ac.bd) থেকে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মোট আট সেট (মূল কপি এক সেট এবং মূল কপির ফটোকপি সাত সেট) আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

আবেদন ফি

এক হাজার টাকা (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো শাখা থেকে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

