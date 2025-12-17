আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে
নিয়োগ

আইসিবি সিকিউরিটিজে ৯ম গ্রেডে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (৯ম গ্রেড)’ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। অনলাইন ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

পদের বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম: আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ৩২

গ্রেড: ৯ম গ্রেড

বেতনস্কেল: ২২০০০–৫৩০৬০

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনে বয়স: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ২১-৩২ বছরের। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

*আবেদনের বিস্তারিত পদ্ধতি ও আবেদনের সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন

