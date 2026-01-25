জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম গ্রেডে প্রশাসনিক অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদ সংখ্যা ৪। আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: প্রশাসনিক অফিসার

বিভাগ: রেজিস্ট্রার অফিস

পদসংখ্যা: ৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সিজিপিএ ২.৫ ও স্নাতক (সম্মান)–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫-এর নিচে/তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। কম্পিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

বেতন স্কেল—

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা, ৯ম গ্রেড

আবেদনের নিয়ম

নির্ধারিত ফরমে ১০ কপি দরখাস্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সব সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি প্রতি সেটের সঙ্গে যুক্ত করে রেজিস্ট্রার বরাবর অফিস চলাকালে জমা দিতে হবে। ৬ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ নিজের নাম, ঠিকানা লিখিত ১০ ইঞ্চি বাই×৪ ইঞ্চি সাইজের খামে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংকে পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

