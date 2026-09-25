ঢাকা কর অঞ্চল-১ এ চাকরি, পদ ৩৪

১৩ থেকে ২০ গ্রেডে শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা কর অঞ্চল-১। মোট পদসংখ্যা ৩৪। একজন প্রার্থী কর্তৃক একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১০
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম অফিস কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://tax1.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।