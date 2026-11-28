প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তরে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৭৪৬। আবেদন শুরু ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে।
১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক
পদসংখ্যা: ১৫৮
বেতন গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ৯৩
বেতন গ্রেড: ১০
বেতন স্কেল: ৩২,০০০–৭৭,৩০০ টাকা।
৫. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
বেতন গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৭. পদের নাম: অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাম-ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৭
বেতন গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৮. পদের নাম: কম্পিউটার টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৯. পদের নাম: ফটোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ২
বেতন গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
১০. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২০
বেতন গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
১১. পদের নাম: ওয়্যারলেস অপারেটর
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন গ্রেড: ১৫
বেতন স্কেল: ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা।
১২. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫৪
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
১৩. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১২
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
১৪. পদের নাম: ফিল্ড স্টাফ
পদসংখ্যা: ২৮৮
বেতন গ্রেড: ১৭
বেতন স্কেল: ২১,৪০০–৫১,৯০০ টাকা।
১৫. পদের নাম: ডেসপ্যাচ রাইডার
পদসংখ্যা: ২
বেতন গ্রেড: ১৮
বেতন স্কেল: ২১,০০০–৫০,৯০০ টাকা।
১৬. পদের নাম: ডার্করুম অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন গ্রেড: ১৮
বেতন স্কেল: ২১,০০০–৫০,৯০০ টাকা।
১৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৭৬
বেতন গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
প্রার্থীকে http://ndr.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে।
*১ থেকে ৪ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা;
*৫ থেকে ১৩ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
*১৪ থেকে ১৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদন শুরু: ৩ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ৮টা।
আবেদন শেষ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ৮টা।