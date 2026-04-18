নিয়োগ

পিএসসি নন-ক্যাডারে নেবে ৬৭ জন, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ৯ম ও ১০ম গ্রেডের মোট ৬৭টি পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ মার্চ ২০২৬ তারিখ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে, চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ (৩৮-৫৫)

৯ম গ্রেডের পদসমূহ (মোট পদসংখ্যা ৫৭):

১. পদের নাম: প্রভাষক; (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৮

২. পদের নাম: প্রভাষক; (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৮

৩. পদের নাম: প্রভাষক; (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৮

৪. পদের নাম: প্রভাষক; (নন-টেক/পদার্থ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ২

৫. পদের নাম: প্রভাষক; (নন-টেক/রসায়ন) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ১

৬. পদের নাম: ওয়ার্কশপ/ল্যাবরেটরি ইনচার্জ; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৪

৭. পদের নাম: ওয়ার্কশপ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৩

৮. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (অর্থ); মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

পদসংখ্যা: ১

৯. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন); মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

পদসংখ্যা: ১

১০. পদের নাম: লেকচারার (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং); মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

পদসংখ্যা: ১

১১. পদের নাম: লেকচারার (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং); মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অধিদপ্তরাধীন।

পদসংখ্যা: ১

১২. পদের নাম: লেকচারার (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং); মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

পদসংখ্যা: ২

১৩. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর।

পদসংখ্যা: ৯

১৪. পদের নাম: ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর।

পদসংখ্যা: ৩

১৫. পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর।

পদসংখ্যা: ১

১৬. পদের নাম: সাইফার অফিসার; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ২

১৭. পদের নাম: সহকারী পরিচালক; (টেলিভিশন প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট।

পদসংখ্যা: ১

১৮. পদের নাম: গ্রন্থাগারিক; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ।

পদসংখ্যা: ১

১০ম গ্রেডের পদসমূহ (মোট পদসংখ্যা ৯):

১. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার।

পদসংখ্যা: ১

২.পদের নাম: ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষক; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ।

পদসংখ্যা: ৪

৩.পদের নাম: সহকারী সাইফার অফিসার; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর।

পদসংখ্যা: ৪

১১তম গ্রেডের পদসমূহ:

১. পদের নাম: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা; মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোশাখানা ইউনিট।

পদসংখ্যা: ১

আবেদনে বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীদের টেলিটক অথবা পিএসসির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদন ফি

৯ম ও ১০ম গ্রেডের পদসমূহের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;

১১তম গ্রেডের পদসমূহের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা।

**অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য সকল গ্রেডের আবেদন ফি ৫০ টাকা।

**আবেদনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা—

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ১৯ এপ্রিল ২০২৬।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী এক বা একাধিক পদে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। একাধিক পদে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রতিটি পদের জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে।

২. অনলাইন আবেদনপত্রের উল্লিখিত স্থায়ী জেলা সঠিক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।

৩. শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে যে প্রার্থীরা শ্রুতলেখকের সহায়তায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁদের সরকারী কর্ম কমিশন থেকে শ্রুতলেখক প্রদান করা হবে।

আরও পড়ুন