৯ ক্যাটাগরির পদে ৫১ জন নিয়োগ পাবেন। আবেদন অনলাইনে।
নিয়োগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নেবে ৫১ জন, আবেদন করেছেন কি

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ১৩-২০তম গ্রেডে ৯ ক্যাটাগরির পদে ৫১ জনকে  নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন।

পদের নাম ও বিবরণ—

১। সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ১১০০০-২৬৯৫০ টাকা
২। হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫)  ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৩। বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ০৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫)  ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৪। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬)  ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৫। প্রসেস সার্ভার
পদসংখ্যা: ০৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯)  ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা

৬। জমাদার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯)  ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
৭। অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০)  ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৮। পরিচ্ছন্নতা কর্মী
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০)  ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৯। নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০)  ৮২৫০-২০০১০ টাকা

আবেদনের নির্দেশনা—

১। আবেদনের যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mole.gov.bd এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে http://molelc.teletalk.com.bd প্রকাশ করা হবে।
২। একজন প্রার্থী শুধু ১টি পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

১। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১২ অক্টোবর বিকাল ৫টা।

